Загалом у минулому році Фонд соціального страхування прийняв на оплату лікарняні, видані понад 3 млн працівників – на 22,7% більше, ніж упродовж 2020 року.

За підсумками 2021 року на 500 тис. більше українців звернулись до Фонду соціального страхування (ФСС) за допомогами по тимчасовій непрацездатності в разі лікування захворювань, травм, догляду за хворими рідними, проходження самоізоляції від COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Фонду. Загалом у минулому році ФСС прийняв на оплату лікарняні, видані понад 3 млн працівників – на 22,7% більше, ніж упродовж 2020 року.

Порядок отримання матеріального забезпечення від Фонду:

1. Про створений е-лікарняний працівнику необхідно повідомити свого роботодавця будь-яким зручним обом способом (наприклад, телефоном). Якщо застрахованій особі видали паперовий листок непрацездатності, його потрібно передати до уповноваженої особи на підприємстві (кадровика, табельника або бухгалтера). Це необхідно зробити не пізніше, ніж упродовж 12 місяців після отримання лікарняного листка.

2. Е-лікарняний або паперовий листок передають на розгляд Комісії (уповноваженого) із соціального страхування підприємства, установи, організації (приймається рішення щодо надання матеріального забезпечення). Електронний документ роздруковувати не обов’язково. Строк розгляду документів і прийняття рішення – 10 календарних днів з дати видачі е-лікарняного (датою видачі вважається восьмий день після дати закриття е-лікарняного, а для лікарняних по вагітності та пологах – восьмий день з дати відкриття). А для паперових лікарняних – 10 календарних днів після отримання листка непрацездатності від працівника.

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3. Бухгалтерія страхувальника розраховує суму матеріального забезпечення та оформляє заяву-розрахунок для отримання фінансування від Фонду. Страхувальник подає заяву-розрахунок до Фонду упродовж не більш ніж 5 робочих днів.

У Фонді порадили подавати заяви-розрахунки в електронному вигляді за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення.

4. Саме від дати отримання Фондом заяви-розрахунку залежить дата фінансування допомоги. Аби слідкувати за станом фінансування онлайн, працівники мають дізнатись точну дату прийняття до фінансування заяви-розрахунку за своїм лікарняним. Це можна зробити безпосередньо в роботодавця, або у відділенні Фонду, де його зареєстровано.

5. Знаючи дату отримання Фондом заяви-розрахунку, працівники можуть слідкувати за станом фінансування свого лікарняного листка в телеграм-каналі ФССУ: https://t.me/socialfund.

6. Інформація щодо стану фінансування оновлюється в телеграм-каналі за тегом #фінансування_оперативно. Після здійснення фінансування знадобиться декілька банківських днів, доки кошти надійдуть на рахунок роботодавця – ця інформація відобразиться за тегом #фінансування_страхувальників у розрізі регіонів.

7. Роботодавець виплачує допомогу застрахованій особі у найближчий після дня призначення допомоги строк, установлений для виплати заробітної плати, або одразу після надходження коштів від Фонду.

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