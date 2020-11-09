Страховики вважають, що COVID-19 вимагає перегляду поточних процесів, особливо для особистих процедур або перевірки документів.

Японська асоціація загального страхування (General Insurance Association of Japan) почала співпрацю з провайдером ІТ-послуг NEC Corporation, метою якої стане оцінка блокчейн-технологій для підвищення ефективності страхування.

Про це повідомляє Forinsurer.

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Вісім страховиків беруть участь у заявці на випуск спільних страхових полісів: страхове покриття одного поліса забезпечується декількома страховиками.

Для спільних страхових полісів потрібна широка взаємодія між компаніями, щоб гарантувати синхронізацію кожного страховика при зміні доступної інформації. Отже, замість того, щоб відправляти численні електронні листи, пропонується створити загальне сховище даних, підтверджене блокчейном. Мета полягає в тому, щоб поділитися інформацією про контракт без документів.

Страховики також вважають, що COVID-19 вимагає перегляду поточних процесів, особливо для особистих процедур або перевірки документів.

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Автор: УНІАН