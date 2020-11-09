Японська асоціація загального страхування (General Insurance Association of Japan) почала співпрацю з провайдером ІТ-послуг NEC Corporation, метою якої стане оцінка блокчейн-технологій для підвищення ефективності страхування.
Про це повідомляє Forinsurer.
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Вісім страховиків беруть участь у заявці на випуск спільних страхових полісів: страхове покриття одного поліса забезпечується декількома страховиками.
Для спільних страхових полісів потрібна широка взаємодія між компаніями, щоб гарантувати синхронізацію кожного страховика при зміні доступної інформації. Отже, замість того, щоб відправляти численні електронні листи, пропонується створити загальне сховище даних, підтверджене блокчейном. Мета полягає в тому, щоб поділитися інформацією про контракт без документів.
Страховики також вважають, що COVID-19 вимагає перегляду поточних процесів, особливо для особистих процедур або перевірки документів.
Вже підраховані збитки через коронавірус
- У Великобританії страхові компанії через епідемію коронавірусу виплатять мандрівникам щонайменше 275 млн. фунтів стерлінгів (близько 340 млн доларів).
- У березні 2020 року в Лондоні припинили продаж туристичних страховок новим клієнтам.
- 15 вересня 2020 року Lloyd's of London підтвердив свій прогноз щодо оцінки збитків страхової галузі від пандемії COVID-19 в $107 млрд.
- 24 вересня 2020 року Високий суд Лондона прояснив ситуацію з покриттям страховиками ризиків пандемії.
- Станом на 5 жовтня 2020 року коронавірус був визнаний головним страховим ризиком 2020 року.
- Станом на 28 жовтня 2020 року збитки найбільших світових перестрахувальних компаній, пов'язані з COVID-19, досягли $23, 7 млрд.
- Станом на 3 листопада 2020 року збитки страховиків від коронавірусу перевищили $100 мільярдів.
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