У Харкові стартує турнір «Краса врятує світ»
12:48, 05 березня 2008Харьків
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Останній день змагань – 7 березня
Харків. 5 березня. УНІАН.Сьогодні в харківському Палац спорту» у ці хвилини розпочинається ІІІ Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Краса врятує світ».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, у змаганнях беруть участь команди з усіх регіонів України, а також Росії, Молдови та Білорусі.
Організаторами змагань виступає міська федерація художньої гімнастики та управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міськради.
Програма змагань:
5 березня – початок о 13.00, гала-концерт о 18.30, урочисте відкриття о 19.00.
6 та 7 березня – початок о 9.00.
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