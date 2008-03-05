У Харкові стартує турнір «Краса врятує світ»

Харків. 5 березня. УНІАН.Сьогодні в харківському Палац спорту» у ці хвилини розпочинається ІІІ Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Краса врятує світ».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, у змаганнях беруть участь команди з усіх регіонів України, а також Росії, Молдови та Білорусі.

Організаторами змагань виступає міська федерація художньої гімнастики та управління з питань фізичної культури та спорту Харківської міськради.

Програма змагань:

5 березня – початок о 13.00, гала-концерт о 18.30, урочисте відкриття о 19.00.

6 та 7 березня – початок о 9.00.