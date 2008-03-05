Третина місцевого водогону зношена на 100%

13:03, 05 березня 2008
Харьків
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Це понад 800 кілометрів мережі

Харків. 5 березня. УНІАН. Головний інженер Комунального підприємства «Виробничо-технологічне підприємство «Вода» Володимир ПАБОЛКОВ висловив тривогу з приводу технічного стану мереж харківського водогону.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, до проблемних моментів роботи підприємства головний інженер відніс: зношеність основних фондів підприємства (58,8 %), третина водогонних мереж (або понад 800 км) має 100 % технічне зношення і вимагають заміни, зростання цін на всі складові тарифу.

За його даними, у 2007 р. зростання цін становило:  на електроенергію – 20 %, на хлор – 30 %, на коагуляцію – 22,3 %, на металеві вироби (засувки, труби) - від 23 % до 39 %, на паливно-мастильні матеріали – 42 %. Збільшення мінімальної зарплати згідно з Постановами Кабміну – 37,3 %.

За інформацією В.ПАБОЛКОВА, КП «Вода» займається підйомом, кондиціонуванням, транспортуванням та розподілом питної води, забезпечуючи цілодобове і безперебійне водопостачання не лише півторамільйонного Харкова, але й таких міст, як Чугуїв, Лозова, Первомайський, цілої низки інших населених пунктів області. Сумарна подача питної води споживачам за системою групового водопостачання становить близько 250 млн. кубометрів на рік.

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