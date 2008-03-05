У Харкові знову може подорожчати хліб

Харків. 5 березня. УНІАН. У Харкові може знову подорожчати хліб.

Як пише видання «24 часа» з посиланням на думку керівника ЗАТ «Салтівський хлібозавод» Андрія РУДЕНКА, до подорожчання хліба призведе підвищення тарифів на воду для промислових підприємств у Харкові, про що оголосило керівництво КП «Вода».

Сьогодні ціна кубометра води для побутових споживачів -1 грн. 65 коп. Тариф, який з великими боями міськрада затвердила в жовтні 2006 р., вже не покриває собівартості послуги. Як говорять керівники КП «Вода», реальна ціна кубометра питної води сьогодні -1 грн. 89 коп. Але харків`янам поки це нічим не загрожує. За все доведеться заплатити промисловим підприємствам. До речі, зараз ціна води для них і так не низька: 5 грн. за кубометр. Лише менше платять бюджетні організації – 4,5 грн. Але вже в найближчі місяці вартість «водних процедур» для підприємств виросте на 30%.

Тариф для звичайних харків`ян залишиться попереднім, але подорожчання води вони все-таки відчують. У першу чергу, воно відіб`ється на ціні хліба.

Керівник Салтівського хлібозаводу Андрій РУДЕНКО: «На нашому підприємстві збільшення тарифу відіб`ється рівно настільки, наскільки ми використовуємо воду в хлібопеченні та в побутових послугах: мийка устаткування, особиста гігієна працівників. Звичайно, це позначиться й на вартості хліба».

CЭО