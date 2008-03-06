Цього тижня на грип захворіло 4 тис. осіб

Харків. 6 березня. УНІАН. Харківські санітарні лікарі найближчим часом епідемію грипу не очікують.

Про це повідомила завідувач епідеміологічним відділом обласної СЕС Тетяна КАРПОВА.

За її словами, цього тижня лікарі зареєстрували понад 4 тисячі хворих на грип та гострі респіраторні захворювання.

Цей показник не перевищує середньосезонного чи то епідеміологічного порогу. На сьогодні у Харкові закрита лише одна школа - №177 у Московському районі. В ній на карантині перші - четверті класи. Що до області, то всі середні навчальні заклади закриті у Зміївському районі, також не навчаються учні зі школи села Городнє з Краснокутщини.

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