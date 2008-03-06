Харків. 6 березня. УНІАН. Уряд затвердив концепцію розвитку аеропортів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО в середу повідомила на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Прийняту сьогодні концепцію почнемо реалізовувати вже наступного тижня, і аеропорти будуть потужно розвиватися», - зазначила вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «у нас аеропорти практично були роздані в тіньовій сфері по шматках випадковим людям, 2/3 аеропортів взагалі не працюють».

Водночас, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив журналістів після засідання уряду, що на підставі цієї концепції по кожному аеропорту буде прийнята програма розвитку, у якій, зокрема, буде перелічений необхідний обсяг інвестицій.

За його словами, фінансування буде змішане: 2,5 млрд. дол. - державні кошти, решта - приватні.

«Чітко розділено, що буде державним, і що піде у приватні руки», - сказав він, додавши, що термінали, заправки, все що стосується роботи з пасажирами, з перевезенням вантажів, буде представлено на приватизацію та для приватного будівництва. «Злітно-посадочні смуги, безпека, керування потоками та начальник – це державне», - сказав міністр.

За його словами, є необхідність повернути деякі аеропорти у державну власність. «Є випадки невизначеного статусу…Зробимо закон і через закон повернемо», - сказав И.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого уряд схвалив концепцію Державної цільової програми розвитку аеропортів України до 2020 року.