Бакуменко отримав нове призначення

Наказ підписав міністр охорони довкілля

Харків. 6 березня. УНІАН. Міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК призначив Володимира БАКУМЕНКА начальником Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області. Наказ про призначення підписано 5 березня 2008 року. В.БАКУМЕНКО з березня 2005 р. по січень 2008 р. очолював Харківську районну державну адміністрацію. Сайт ОДА

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