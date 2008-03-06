Бакуменко отримав нове призначення

00:06, 06 березня 2008
Харьків
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Наказ підписав міністр охорони довкілля

Харків. 6 березня. УНІАН. Міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК призначив Володимира БАКУМЕНКА начальником Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області.

Наказ про призначення підписано 5 березня 2008 року.

В.БАКУМЕНКО з березня 2005 р. по січень 2008 р. очолював Харківську районну державну адміністрацію.

Сайт ОДА

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