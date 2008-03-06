Австрійці готові прийти з інвестиціями

Харків. 6 березня. УНІАН. Сьогодні австрійські бізнесмени вже готові розмістити у Харкові серйозні інвестиції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської міськради, це випливає з результатів робочої зустрічі Харківського міського голови Михайла ДОБКІНА з представниками бізнес-кіл Австрії, приїзд яких став відповіддю на візит харківського мера у лютому до Зальцбурга в рамках підготовки до Євро-2012.

Йдеться про одну з найбільших австрійських фірм - Фрішайс ГМБХ, яка займається виробництвом меблів та інших виробів з деревини. Річний обіг цього підприємства становить близько 0,5 млрд. євро. Як було відзначено під час зустрічі, асортимент виробників налічує понад 20 тис. видів найменувань, які вони готові поставляти і на український ринок. Інвестори розраховують до кінця цього року завершити підготовку проекту до реалізації в Харкові.

«В даному випадку можна говорити про те, що реакція австрійської сторони була миттєвою: на початку лютого Харківський міський голова був з візитом в Австрії, і ось уже сьогодні група великих бізнесменів знаходиться у нас, - відзначив голова постійної комісії міськради з міжнародного співробітництва та інвестицій Костянтин ТОКАРЄВ. - Безумовно, нам це дуже цікаво, і ми готові супроводжувати ці проекти. Це «перші ластівки», які відкриють шлях усім іншим - тим, хто ще з побоюванням дивиться на наше місто».

Під час зустрічі досягнута домовленість про те, що найближчим часом буде розглянуто питання щодо можливості надання австрійським бізнесменам ділянки землі для подальшого її придбання у власність на аукціоні.