Які подарунки отримають жінки на 8 Березня

Харків. 6 березня. УНІАН. На 8 Березня чоловіки найбільш схильні дарувати жінкам квіти, косметику, прикраси або увагу і добре слово.

Такими є дані дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), результати якого передані УНІАН.

Зокрема, провівши опитування серед чоловіків на тему: “Який подарунок ви понад усе хотіли б подарувати коханій жінці на 8 Березня?”, а серед жінок – “Який подарунок ви понад усе хотіли б отримати від коханого чоловіка на 8 Березня?”, КМІС також порівняв результати таких опитувань з даними 2003 року.

Відтак, у 2003 році на 8 Березня квiти понад усе хотіли подарувати своїм коханим 37,5% чоловіків, а в 2008 році – 30,4%. На другому місці виявилися "туалетна вода, парфуми, косметика” – відповідно, 11,2 та 10,4 відсотків. Третє місце як варіант подарунка посіла “ювелірна прикраса” з 7,4 та 9,5 відсотками. Наступними у рейтингу подарунків від чоловіків стали “турбота, увага, добре слово”, частка яких зросла з 0,5% у 2003 році до 7,6% у 2008-му. “Романтичну вечерю” або “гроші” схильні подарувати коханим жінкам по 4,3% чоловіків (у 2003 році, відповідно, 5,9% та 3%).

Решту варіантів подарунків (предмет одягу, взуття; будинок, квартиру; електропобутовi прилади; романтичну подорож; автомобіль; господарськi дрiбницi; книги, передплату на журнали; іграшку; домашню тварину; дитину; інше) готові подарувати від 0,3 до 3,7 відсотків чоловіків. При цьому 3,7% зазначили, що не мають такої людини, якій би вони зробили подарунок на 8 Березня.

Водночас, жінок, які не мають, від кого отримати подарунок на свято, виявилося 10,5%.

А щодо очікування решти на подарунки, то жіночі бажання розподілилися таким чином: квітів хочуть 22,2% ( у 2003 році – 27,3%); турботи, уваги і доброго слова чекають 11,8% (у 2003р. – 2,4%); ювелiрну прикрасу – 8,5% (відповідно, 4,9%); туалетну воду, парфуми, косметику – 7,7% (відповідно, 9,3%); романтичну подорож – 4,7% (3,3%); грошi – 4,5% (3%). Інші, запропоновані в дослідженні подарунки, бажали б отримати від 0,3 до 4,1% жінок.

Всеукраїнське опитування громадської думки було проведено протягом 8-17 лютого 2008 року. КМІС методом інтерв`ю опитав 2046 респондентів, що проживають в усіх областях України, у Криму та в Києві за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,5% для показників близьких до 50%, 3,0% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%.