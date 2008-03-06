Депутати просять звільнити суддю Данилову

Харків. 6 березня. УНІАН. Депутати Харківської міськради просять Вищу раду юстиції України звільнити суддю Харківського окружного адміністративного суду Мальвіну ДАНИЛОВУ.

Про це повідомляє сайт міськради, інформуючи про результати позачергової 20-ї сесії міської ради, яка була присвячена виключно обговореню ситуації довкола проведення Першого земельного аукціону у Харкові.

У зверненні до глави Вищої ради юстиції України, ухваленому на сесії, наведені факти упередженого ставлення судді М.ДАНИЛОВОЇ до Харківської міськради, її органів та посадовців при розгляді справ у суді. Розцінюючи дії судді як порушення присяги судді, депутати міськради у своєму зверненні просять Вищу раду юстиції «вирішити питання щодо винесення у встановленому законом порядку відповідного подання про звільнення ДАНИЛОВОЇ Мальвіни Володимирівни з посади судді Харківського адміністративного окружного суду, повідомляє сайт.

У коментарі журналістам Харківський міський голова Михайло ДОБКІН звернув увагу на те, що в ухвалі Харківського окружного адміністративного суду є посилання на те, що суддя забороняє виконувати якийсь договір, укладений між ДП «Укрспецзем» та Департаментом містобудування, архітектури і земельних відносин Харківської міськради, який не був навіть переданий до суду. «Тобто суддя, який в апріорі не бачила даний договір, вже порахувала його неправильним, таким, що не відповідає чинному законодавству, і на підставі цього заборонила проводити які-небудь дії, пов`язані із земельним аукціоном», - сказав М.ДОБКІН.

Міський голова також звернув увагу журналістів на те, що у зверненні на ім`я прокурора міста Харкова, направленому керівником СБУ в Харківській області, стосовно нібито порушень Земельного кодексу, йдеться про продаж землі комунальної форми власності міста, і що прокурор міста звертається з протестом до ДП «Укрспецзем» не від імені міської ради, а від імені обласної держадміністрації. «Яке відношення має обласна держадміністрація до землі, яка належить територіальній громаді Харкова? Ніякого», - підкреслив М.ДОБКІН.