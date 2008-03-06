Приватизація в Україні йтиме виключно через аукціони

Харків. 6 березня. УНІАН. Приватизація в Україні проводитиметься виключно через аукціони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила в середу на прес-конференції після засідання Кабінету міністрів.

«Вся без виключення приватизація, яку сьогодні вирішено проводити, проводитиметься виключно на основі аукціонів, і держава виставить такі умови, які захистять і колективи, і державні доходи”, - сказала прем`єр.

Вона висловила сподівання, що проведення приватизації тільки через аукціони “стане єдиною можливою нормою проведення приватизації в Україні».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну були затверджені умови продажу пакетів акцій підприємств, зокрема разом із земельними ділянками, як у Києві, так і в інших містах.

Крім того, за її словами, сьогодні були узгоджені уточнені плани розміщення акцій міноритарних пакетів обласних енергопостачальних компаній.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 16 січня затвердив список об`єктів першочергової приватизації в 2008 році.

Зокрема, планується виставити на продаж 67% акцій «Укртелекому», Одеський припортовий завод (за старим варіантом разом із аміачним терміналом), ВАТ «Турбоатом» (Харків) і 6 обленерго. Також планується продати Криворізький гірничо-збагачувальний комбінат окислених руд.

Президент неодноразово критикував цю програму приватизації.

15 лютого РНБО доручив уряду впродовж двох місяців підготувати програму приватизації на шість років, а також пакет приватизаційного законодавства.

Довідка УНІАН. У Державному бюджеті України на 2008 рік надходження від приватизації передбачені у розмірі 8 млрд. 602 млн. грн.