ТПУ після Добкіна взялася за Авакова?

Харків. 6 березня. УНІАН. Тендерна палата України вивчила 170 процедур державних закупівель на 250 млн. грн., здійснених 2007 року Харківською і Вінницькою облдержадміністраціями, і виявила факти грубих порушень та ігнорування норм закону про закупівлі майже на 27 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова правління Тендерної палати України Володимир ЛАБА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, з цієї суми державі завдано збитків у розмірі 20 млн. грн. «Фіктивні тендери за участі причетних осіб, між якими існують попередні цінові та інші домовленості, дали змогу посадовцям Харківської та Вінницької областей маніпулювати суттєвими фінансовими ресурсами держави, і спрямувати кошти в розмірі майже 20 млн. грн. на рахунки певних комерційних структур», - сказав він.

Зокрема, у Харківській області було вивчено 108 процедур закупівель на загальну суму майже 170 млн. грн., у Вінницькій - 62 процедури на суму понад 80 млн. грн.

За словами В.ЛАБИ, часто порушення під час держзакупівель відбуваються за участі підприємств, «засновниками або керівниками яких є члени депутатського корпусу обласних рад».

Він також зазначив, що найпопулярнішими сферами для зловживання під час державних закупівель є ремонтно-будівельні роботи, підготовка житлового фонду до зимового періоду, що включає ремонт водопровідно-каналізаційного господарства, котельних та ін.

Оцінку цим порушенням даватимуть правоохоронні органи, зазначив В.ЛАБА. За його словами, відповідні матеріали буде спрямовано сьогодні - завтра в СБУ, Генеральну прокуратуру та Міністерство внутрішніх справ.