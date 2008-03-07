ВР створила ТСК з розслідування діяльності влади Харкова

Верховна рада України створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності міської влади Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 223 народних депутати з 447, зареєстрованих у сесійній залі (для ухвалення рішення про створення ТСК необхідно 150 голосів депутатів – УНІАН).

Не голосували за створення комісії фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ.

Зокрема, ТСК займеться розслідуванням обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міської ради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов’язків.