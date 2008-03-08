Президент привітав українських жінок зі святом 8 Березня

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав українських жінок “зі святом весни, зі святом жіночої краси, яка сьогодні розквітає в Україні”.

У вітанні, текст якого розміщено на офіційному сайті Президента, йдеться: “У моєму серці - найніжніші почуття до вас. У серцях мільйонів українських чоловіків - зачарованість вами, відданість вам і вдячність за вашу любов.

Я бажаю вам щастя, кохання і справжньої, так необхідної впевненості, що у нашому житті, у наших стосунках, у наших сім`ях усе буде гаразд.

Усе що, ми робимо, - робимо для вас. І цей день, і День матері у травні, і, певно, кожен кращий наш день присвячуємо вам.

Любимо вас, шануємо вас і дякуємо вам - нашим матерям, нашим дружинам, коханим і подругам, нашим донькам - усім найважливішим жінкам у нашому житті.

Весна - в Україні. Вітаю вас з весною.

Міцного вам здоров`я, сповнення усіх ваших бажань і мрій, натхнення, доброго гумору і такої ж великої мудрості, яка оберігає нас усіх.

Зі святом любові і надії я вітаю вас, найчарівніші, найкращі у світі українські жінки”.