Серед найбагатших українців - три жінки

Харків. 10 березня. УНІАН. Три жінки вперше потрапили до рейтингу 130 найзаможніших людей України. Однак, за версією тижневика «Фокус», який уклав рейтинг, ті жінки в переліку українських багатіїв опинилися аж наприкінці першої сотні.

243 мільйони доларів, які «Фокус’»нарахував у народної депутатки від блоку ТИМОШЕНКО та співзасновниці компанії «Луганськхолод» Наталі КОРОЛЕВСЬКОЇ– то дрібна сума порівняно з майже 15 мільярдами Рината АХМЕТОВА. Відтак, він очолює рейтинг найзаможніших українців, а КОРОЛЕВСЬКА, яку називають «королевою морозива», у тому списку - на 93-му місці.

99-ту сходинку посідає Людмила БЕЗПАЛЬКО - генеральний директор Борщагівського фармацевтичного заводу, розташованого в Києві. Її статки укладачі рейтингу оцінили в 216 мільйонів доларів. Найзаможнішою ж жінкою України, за версією журналу «Фокус», стала Філя ЖЕБРІВСЬКА, сестра народного депутата від «Нашої України» Павла ЖЕБРІВСЬКОГО. Вона контролює інше, але теж одне з найбільших українських підприємств, що виробляють ліки, компанію «Фармак». Її статки експерти оцінили в 251 мільйон доларів.

В сусідній Росії найзаможнішою вважається Єлєна БАТУРІНА, дружина мера Москви Юрія ЛУЖКОВА. Російський журнал «Фінанс» нарахував у неї 7 мільярдів доларів. Загалом у тій країні вже 101 мільярдер. В Україні – 20. Решта 110, що потрапили до рейтингу «Фокусу`», – лише мільйонери.

ВВС