Не збито жодної балістики: у Повітряних силах розповіли про деталі нічної атаки росіян

Росія атакувала Україну "Оніксами" та "Іскандерами".

У ніч на неділю, 16 серпня, російська окупаційна армія завдала по Україні комбінованого удару, у тому числі ракетами "Онікс" та "Іскандер". Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Йдеться, що у ніч на 16 серпня (з 18:00 15 серпня) противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами Іскандер-М/С-400/KN-23, що були запущені із Курської, Брянської та Воронезької областей Росії. Також Україну було атаковано керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Херсонської області та Бєлгородської області РФ. Крім того, ворог застосував 106 ударних БпЛА типу Shahed (у тому числі реактивні), "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ та з ТОТ Донецьк та АР Крим.

"Основний напрямок удару - Київщина, Полтавщина, Дніпропетровщина", - наголошують у Повітряних силах.

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У ПС ЗСУ не уточнюють, скільки саме ворог запустив ракет.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено три керовані авіаційні ракети Х-59/69, а також 85 російських БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях та падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Нічна атака росіян

Як писав УНІАН, сьогодні вночі РФ атакувала Київ балістикою, внаслідок атаки спалахнули пожежі у двох районах, є постраждалі.

За сотанніми даними, постраждали 2 людини, у Оболонському та Голосіївському районах зайнялися пожежі, сталися руйнування.

Зокрема, в Оболонському районі - масштабна пожежа на території одного із ринків. ЗМІ пишуть, що книжковий ринок біля метро Почайна повністю вигорів, також постраждав вхід в метро.

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