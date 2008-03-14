Сейм Латвії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Харків. 14 березня. УНІАН. 13 березня Сейм Латвійської Республіки ухвалив Декларацію, якою визнав Голодомор в Україні 1932-33 рр. свідомим геноцидом сталінського режиму щодо українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у цьому документі зазначено, що Латвія приєдналася до оцінки Голодомору, висловленої Естонією, США, Канадою, Австралією, Литвою, Грузією, Польщею та іншими країнами, що засудили злочин сталінського режиму 1932-1933 рр., і висловила співчуття Україні у зв`язку із цими трагічними подіями.

Як повідомляє інтернет-газета ”Експерт-Центр”, у дебатах перед голосуванням депутати як від опозиції, так і від правлячої коаліції Латвії неодноразово закликали ”називати речі своїми іменами, не бути надмірно дипломатичними і називати голодомор не терором, а геноцидом”.

Лише депутат фракції ”За права людини в єдиній Латвії” Володимир БУЗАЄВ з трибуни Сейму заявив, що представники його фракції голосуватимуть проти ухвалення декларації.