Харків - Таврія - 1:1

Харків. 15 березня. УНІАН. У черговому матчі другого кола Чемпіонату України з футболу клуб Харків зіграв унічию 1:1 з сімферопольською Таврією.

Як повідомляє сайт клубу, команди втретє зустрічалися між собою, і втретє рахунок виявився нічийним.

Цього разу, пропустивши досить абсурдний м`яч на початку матчу (Любенович, 5 хв.), Харків відігрався наприкінці гри (Гунчак, 82), після чого ледь не вирвав перемогу.

«Незважаючи на умови, у яких ми грали, незважаючи на футбольне поле, мені гра дуже сподобалася. Вона була динамічною, обопільно гострою. Суперник грав на контратаках, грав гостро. У нас територіальна перевага була. Таврія свідомо віддавала нам центр поля. Результатом я задоволений, тому що відігралися ми наприкінці цього матчу», - сказав на післяматчевій прес-конференції тренер ФК Харків Володиимир БЕССОНОВ.

Зі свого боку, коментуючи гру, тренер Таврії Михайло ФОМЕНКО зазначив: «Ми знали, яка ситуація в наших суперників, що це буде за гра. Тим більше ми подивилися на поле Першої столиці й прекрасно уявили, що це буде за гра. Прикро, звичайно, що люди, які повинні грати у складі, так проводять свої ігри. Через одне бридке каченя, як у тій казці, виграну гру ледве не програли».

Після 21 гри з 19 очками ФК Харків перебуває на 13-му місці.

Наступну гру команда проведе 23 березня на виїзді з донецьким Металургом.