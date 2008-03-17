Богословська прилетіла рятувати Добкіна
Інна Германівна викрила план дискредитації мера
Харків. 17 березня. УНІАН. Фракція Партії регіонів ініціює створення Тимчасовової слідчої комісії Верховної ради України щодо розслідування діяльності керівника Служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на заяву народного депутата України Інну БОГОСЛОВСЬКУ.
Проект ухвали про створення такої парламентської ТСК, зазначила сьогодні на прес-конференції у Харківському міськвиконкомі І.БОГОСЛОВСЬКА, може бути поданий вже 18 березня.
Питання створення ТСК щодо вивчення діяльності А.МУХАТАЄВА виникло у зв’язку з його втручанням в діяльність органів державної влади у Харкові і вже обговорювалося у фракції Партії регіонів, тому проект відповідної ухвали може бути підготовлений вже завтра, 18 березня, сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.
«Факт, що змусив мене негайно прилетіти до Харкова - безпрецедентний для України, - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА. - Нам стало відомо про те, що під керівництвом глави СБУ в Харківській області, пана МУХАТАЄВА, складений план дій з дискредитації мера, а також депутатів і працівників виконавчих служб Харківської міськради. Цей документ так і називається. Що свідчить про те, що деякі посадові особи Служби безпеки України свої особисті інтереси, пов`язані з інтересами певних бізнес-груп, очевидно, а може бути, й політичних груп, сьогодні поставили вище, ніж навіть честь такого органу, як Служба безпеки України, що за своїм функціональним призначенням повинен відповідати, насамперед, за питання державної безпеки. Безумовно, такого роду поведінка й подібна підготовка свідчать про повну розбалансованість діяльності Служби безпеки України в Харківській області».
За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «це для Партії регіонів та фракції Партії регіонів у Верховній раді України є підставою для порушення питання про негайне створення Тимчасової слідчої комісії з вивчення діяльності глави Служби безпеки України в Харківській області А.МУХАТАЄВА, пов`язаної із втручанням у діяльність органів державної влади в Харкові, а також, за моєю власною ініціативою, про розслідування діяльності А.МУХАТАЄВА, пов`язаної із втручанням у діяльність комерційних підприємств».
При цьому І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що «протягом тривалого часу від СБУ надходять численні запити, пов`язані з отриманням інформації про комерційну діяльність суб`єктів підприємництва, а це питання, які не входять до компетенції СБУ».
Вона також висловила побоювання, що «несвоєчасна реакція на подібні явища може призвести до того, що вся СБУ та величезна кількість кваліфікованих і підготовлених співробітників цієї системи стануть заручниками конкретних амбіцій окремих посадових осіб, які не знають, що таке офіцерська честь та дотримання норм етики професії».
Прес-служба Харківської міськради повідомляє, що у зв’язку з ситуацією, що склалася, І.БОГОСЛОВСЬКА сьогодні виступить у прямому ефірі 7 каналу місцевого телебачення.