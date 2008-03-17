Богословська прилетіла рятувати Добкіна

Харків. 17 березня. УНІАН. Фракція Партії регіонів ініціює створення Тимчасовової слідчої комісії Верховної ради України щодо розслідування діяльності керівника Служби безпеки України в Харківській області Андрія МУХАТАЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє сайт Харківської міськради з посиланням на заяву народного депутата України Інну БОГОСЛОВСЬКУ.

Проект ухвали про створення такої парламентської ТСК, зазначила сьогодні на прес-конференції у Харківському міськвиконкомі І.БОГОСЛОВСЬКА, може бути поданий вже 18 березня.

Питання створення ТСК щодо вивчення діяльності А.МУХАТАЄВА виникло у зв’язку з його втручанням в діяльність органів державної влади у Харкові і вже обговорювалося у фракції Партії регіонів, тому проект відповідної ухвали може бути підготовлений вже завтра, 18 березня, сказала І.БОГОСЛОВСЬКА.

«Факт, що змусив мене негайно прилетіти до Харкова - безпрецедентний для України, - наголосила І.БОГОСЛОВСЬКА. - Нам стало відомо про те, що під керівництвом глави СБУ в Харківській області, пана МУХАТАЄВА, складений план дій з дискредитації мера, а також депутатів і працівників виконавчих служб Харківської міськради. Цей документ так і називається. Що свідчить про те, що деякі посадові особи Служби безпеки України свої особисті інтереси, пов`язані з інтересами певних бізнес-груп, очевидно, а може бути, й політичних груп, сьогодні поставили вище, ніж навіть честь такого органу, як Служба безпеки України, що за своїм функціональним призначенням повинен відповідати, насамперед, за питання державної безпеки. Безумовно, такого роду поведінка й подібна підготовка свідчать про повну розбалансованість діяльності Служби безпеки України в Харківській області».

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, «це для Партії регіонів та фракції Партії регіонів у Верховній раді України є підставою для порушення питання про негайне створення Тимчасової слідчої комісії з вивчення діяльності глави Служби безпеки України в Харківській області А.МУХАТАЄВА, пов`язаної із втручанням у діяльність органів державної влади в Харкові, а також, за моєю власною ініціативою, про розслідування діяльності А.МУХАТАЄВА, пов`язаної із втручанням у діяльність комерційних підприємств».

При цьому І.БОГОСЛОВСЬКА зазначила, що «протягом тривалого часу від СБУ надходять численні запити, пов`язані з отриманням інформації про комерційну діяльність суб`єктів підприємництва, а це питання, які не входять до компетенції СБУ».

Вона також висловила побоювання, що «несвоєчасна реакція на подібні явища може призвести до того, що вся СБУ та величезна кількість кваліфікованих і підготовлених співробітників цієї системи стануть заручниками конкретних амбіцій окремих посадових осіб, які не знають, що таке офіцерська честь та дотримання норм етики професії».

Прес-служба Харківської міськради повідомляє, що у зв’язку з ситуацією, що склалася, І.БОГОСЛОВСЬКА сьогодні виступить у прямому ефірі 7 каналу місцевого телебачення.