Харків. 18 березня. УНІАН. Секретар Харківської міськради Геннадій КЕРНЕС відмовляється підписувати постанову про виїмку документів у його кабінеті, яку намагаються йому вручити працівники Управління СБУ в Харківській області.

Про це повідомило кореспонденту УНІАН джерело в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника агентства, вранці до Харківської міськради прибула група співробітників СБУ на чолі з начальником слідчого відділу УСБУ для проведення виїмки документів у керівників Харкова. Процедура виїмки документів, пояснив він, має пройти згідно з «карною справою, порушеною у понеділок, 17 березня, щодо наявності фактів незаконної витрати котів у особливо великих розмірах», у чому звинувачуються представники влади Харкова.

Кореспонденти місцевих видань, які в ці хвилини присутні при інциденті, підтверджують повідомлення джерела. Вони повідомляють, що в кабінеті Г.КЕРНЕСА триває словесна суперечка між секретарем міськади та представниками СБУ.