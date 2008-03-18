Святаш заявив, що на нього наїхав автомобіль СБУ
Нардеп звернеться до Генпрокурора
Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні автомобіль СБУ наїхав на народного депутата України Дмитра СВЯТАША.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської міськради, розміщеному на офіційному сайті міської влади.
«Незважаючи на Постанову Київського районного суду м. Харкова щодо припинення слідчих дій Управлінням СБУ в Харківській області в приміщенні Харківської міської ради, представники управління СБУ в Харківській області винесли з будівлі міськвиконкому мішки з вилученими документами», - йдеться у повідомленні. – Народний депутат Дмитро СВЯТАШ, заявив, що машина, яка вивозила документи, наїхала на нього. В коментарі журналістам він сказав, що має намір завтра зустрітися з прокурором України з приводу неправомірних дій співробітників СБУ».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку і протягом дня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради».