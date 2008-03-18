Святаш заявив, що на нього наїхав автомобіль СБУ

Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні автомобіль СБУ наїхав на народного депутата України Дмитра СВЯТАША.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні прес-служби Харківської міськради, розміщеному на офіційному сайті міської влади.

«Незважаючи на Постанову Київського районного суду м. Харкова щодо припинення слідчих дій Управлінням СБУ в Харківській області в приміщенні Харківської міської ради, представники управління СБУ в Харківській області винесли з будівлі міськвиконкому мішки з вилученими документами», - йдеться у повідомленні. – Народний депутат Дмитро СВЯТАШ, заявив, що машина, яка вивозила документи, наїхала на нього. В коментарі журналістам він сказав, що має намір завтра зустрітися з прокурором України з приводу неправомірних дій співробітників СБУ».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку і протягом дня співробітниками Управління СБУ в Харківській області були розпочаті дії у зв’язку з кримінальною справою, порушеною, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради».