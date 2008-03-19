До Харкова їде заступник голови СБУ

Харків. 19 березня. УНІАН. Сьогодні відбулась зустріч керівництва Служби безпеки України із групою народних депутатів України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, народних депутатів було поінформовано про законні підстави для вчинення співробітниками СБУ в Харківській міськраді процесуальних дій 18 березня ц.р. Було наголошено, що згідно з актом ревізії Контрольно-ревізійного управління Харківської області та під наглядом прокуратури м. Харкова СБУ провела виїмку документів в рамках кримінальної справи щодо розтрати державних коштів у особливо великих розмірах.

За результатами зустрічі з народними депутатами України домовлено, що 20 березня ц.р. до Харкова виїжджає заступник голови СБУ з тим, щоб разом з представниками прокуратури сприяти народним депутатам у ознайомленні з усіма матеріалами справи та з метою організації прозорого та неупередженого з’ясування усіх обставин.

“Служба безпеки України звертається до керівництва Харківської міськради з проханням сприяти виконанню визначених законодавством функцій СБУ під час розслідування цієї справи”, - йдеться також в повідомлення прес-центру СБУ.

Як повідомляв УНІАН, 18 березня співробітники Управління СБУ в Харківській області здійснили виїмку документів у Харківській міськраді. Ці дії було розпочато у рамках розслідування кримінальної справи, порушеної, як повідомив прес-центр СБУ, «за фактом розтрати державних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовцями Харківської міської ради». Службою безпеки України на сьогодні встановлені факти незаконних витрат бюджетних коштів на суму близько 1,5 млн. грн. Загалом ревізія КРУ виявила у діяльності Харківської міськради різного роду порушення на суму 2,4 млн. грн.

Увечері 18 березня прес-служба Харківської міськради заявила про «збройне захоплення» приміщення міськради співробітниками загону «Альфа» на чолі зі співробітниками СБУ.

Разом з тим сьогодні, 19 березня, ВР відмовилася запросити генпрокурора та голову СБУ, щоб вони проінформували парламент щодо ситуації в Харкові.

Пропозицію заслухати завтра цю інформацію підтримали 224 народні депутати із 447, зареєстрованих у залі. Не підтримали дане рішення фракції “Наша Україна – Народна самооборона” та БЮТ.