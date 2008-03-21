Влада Харкова ігнорує заходи з Євро-2012

Харків. 21 березня. УНІАН. Харківська міська влада проігнорувала захід щодо підготовки міста до Євро-2012.

Про це повідомляє сайе Харківської облдержадміністрації.

20 березня 2008 р. об 11.00, йдеться у повідомленні, відбулося перше засідання робочої групи з оперативного розгляду пропозицій інвесторів та залучення інвестицій з метою належної підготовки та проведення Євро-2012, на якому були присутні представники галузевих управлінь облдержадміністрації, керівництва районів та міст обласного значення.

Під час засідання обговорено питання стану підготовки інформаційних матеріалів та пропозицій щодо залученню іноземних інвестицій для підготовки інфраструктурних та спортивних об’єктів Харківської області, перспективи розвитку туристичних маршрутів та спортивно-оздоровчих баз і розважальних об’єктів Слобожанщини, а також участі у інвестиційному форумі, який відбудеться під патронатом Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час проведення зборів представників Європейського банку реконструкції та розвитку (2 декада травня, м.Київ).

За інформацією керівників галузевих управлінь ОДА, пропозиції по відповідних галузях вже увійшли до державної та обласної програм підготовки та проведення Євро-2012.

Начальник Головного управління зовнішньоекономічних зв’язків та європейської інтеграції облдержадміністрації Віктор КОВАЛЕНКО наголосив про необхідність активізації роботи щодо визначення партнерів для іноземних інвесторів з метою створення необхідної оздоровчо-розважальної інфраструктури.

Враховуючи кадрові та структурні зміни в Харківській облдержадміністрації та Харківській міськраді було заплановано ввести до складу робочої групи О.ТОКАРЯ – начальника управління з питань координації та проведення фінальної частини Євро-2012 Головного управління економіки облдержадміністрації та В.ГРОМОВА – заступника начальника управління з питань підготовки та проведення в Харкові фінального турніру чемпіонату Європи з футболу Харківської міськради. Проте представники Харківської міської ради були відсутні на засіданні, повідомляє сайт ОДА.

За підсумками засідання будуть підготовлені та направлені до Міністерства економіки України відповідні інвестиційні пропозиції та проекти.