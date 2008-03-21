Ющенко: Балога – це я

Харків. 21 березня. УНІАН. Віктор Ющенко зажадав від депутатів "Народної Самооборони" неухильно дотримуватися команд глави Секретаріату Президента Віктора Балоги, пише "Коммерсантъ-Україна". Депутати, у свою чергу, виступили із зустрічною пропозицією – усунути пана Балогу від керівництва СП.

Вчорашня зустріч Президента Віктора Ющенка з депутатською групою "Народна самооборона" (17 осіб), що входить до складу парламентської фракції "Наша Україна–Народна Самооборона" (НУНС), не афішувалася. На відсутність в сесійному залі парламенту групи побічно вказав голова Верховної Ради (ВР) Арсеній Яценюк на початку засідання, о 10.00. Пославшись на письмові заяви фракцій коаліції, він оголосив півгодинну перерву в роботі сесії. У 10.35 у фойє Ради можна було бачити депутатів "Самооборони", відсутніх з ранку.

Інтригу зустрічі додавав той факт, що в середу глава держави запрошував в СП іншу частину фракції НУНС – представників партії "Наша Україна". "В середу почесний голова партії `Наша Україна` Віктор Ющенко повідомив своїх однопартійців щось таке, чого ми не повинні знати", - сказав Ъ один з депутатів.

Тим часом, за словами народного депутата Давида Жванії, пан Ющенко зібрав представників "Народної Самооборони" для того, щоб виразити своє невдоволення поведінкою депутатів у ВР: "Президент сказав: ви погано розумієте тенденції і процеси, які відбуваються в парламенті. Ви повинні слухати те, що говорить Балога. Балога – це я. А я сказав, що в принципі ми це і так знали".

Зміст вчорашніх переговорів в СП, які тривали близько години, виданню став відомий зі слів представників "Самооборони". "Говорили про перевибори в Києві, про відставку генерального прокурора, про голосування за програму уряду і 12 першочергових законопроектів, - повідомив народний депутат Тарас Стецьків.– В результаті ми досягли розуміння з двох питань: відставки генерального прокурора і ухвалення програми уряду. За неї проголосуємо після виступу у Верховній Раді Президента з щорічним посланням".

Питання відставки Віктора Балоги у фракції НУНС вже обговорювалося, нагадує газета. За "організацію проблем" на етапі формування коаліції звільнити главу СП Президентові пропонував голова Народного руху Борис Тарасюк. Олесь Доній відзначив, що зараз причини для усунення від роботи пана Балоги ті самі, що і чотири місяці тому: "Найближче оточення президента, яке втілює Балога, сприяє посиленню тертя в `помаранчевій` коаліції".

Як заявила прес-секретар президента Ірина Ванникова, ця вимога на зустрічі депутатів з Президентом не була представлена ні письмово, ні в усній формі. "На адресу глави Секретаріату дійсно була критика, але тільки з боку народного депутата Володимира Стретовича", - сказала пані Ванникова. За інформацією Ъ, саме пан Стретович і висловив вголос побажання відправити Віктора Балогу у відставку.