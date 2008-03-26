30 березня Україна переходить на літній час

Харків. 26 березня. УНІАН. У ніч на неділю, 30 березня, о 3-й годині за київським часом на території України переведенням стрілки годинника на одну годину вперед вводиться «літній» час на період до 26 жовтня 2008 року.

Традиційно перехід на «літній» час здійснюється в останню неділю березня.

Практика щорічного переходу на «зимовий» і «літній» час діє сьогодні більш ніж в 100 країнах світу. У ряді країн дата переходу визначається з урахуванням регіональних традицій. Вперше годинникову стрілку перевели у Великобританії в 1908 році.

У СРСР перехід на «літній» час вперше відбувся в 1917 році, а з 1981 року «літній» і «зимовий» час знову почав регулярно діяти.

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