Тимошенко бачить в Україні зарплату світового рівня

Харків. 4 квітня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує на підтримку профспілками дій уряду з досягнення світового рівня зарплати через два-три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Тимошенко заявила у четвер під час зустрічі з представниками профспілок України.

«Ми повинні разом з вами крок за кроком вибудувати таку динаміку, аби через два-три роки довести до світового рівня заробітну плату в Україні. Інакше вся боротьба за демографію, підвищення виплат при народженні дітей ні до чого не приведе», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр відзначила, що зараз на світових ринках розгортається боротьба не за продукцію, а за кваліфіковану робочу силу.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що громадяни України з вищою освітою змушені працювати за межами країни на некваліфікованій, але високооплачуваній роботі

Крім того, голова уряду звернувся до профспілок за підтримкою з введення в Україні обов`язкового медичного страхування, яке дасть змогу забезпечити право громадян на безплатну медицину.