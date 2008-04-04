ХАЗівці зняли пікет на прохідній

Харків. 4 квітня. УНІАН. Працівники Харківського авіазаводу припинили пікетування біля прохідної підприємства.

Як повідомляє SQ, намети, які були розташовані поблизу прохідної Харківського державного авіаційного виробничого підприємства, згорнуті.

За даними джерела на заводі, на цей час підприємство працює в режимі чотириденного робочого тижня. По п`ятницях на роботу виходять працівники лише кількох підрозділів, а також адміністрація, зокрема - в.о. гендиректора підприємства Степан ФЕДАК.

Як раніше повідомлялося, учасники акції, яка була розпочата 31 березня, ставили вимоги призначення керівника заводу та забезпечення фінансування програм авіабудування.

Про те, чи виконано вимоги страйкарів, не повідомляється.