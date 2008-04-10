Шурма нагострив лижі на Київ

Харків. 10 квітня. УНІАН. Заступник Харківського міського голови, директор Департаменту охорони здоров`я та соціальних питань Харківської міськради, перший заступник голови Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) Ігор ШУРМА внесений під номером 3 до списку кандидатів у депутати Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення, згідно з повідомленям офіційного веб-сайту СДПУ(о), ухвалила XIV конференція Київської міської організації СДПУ(о).

Список кандидатів, до якого входять 37 членів партії, очолює голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ.

Як повідомляв УНІАН, вибори до Київради відбудуться 28 травня 2008 року.