Парламент затвердив перелік пам’ятних дат і ювілеїв

Харків. 11 квітня. УНІАН. Верховна рада України у четвер ухвалила постанову «Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2008 році».

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 228 із 248 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Під час голосування у повному складі в сесійній залі була відсутня фракція Партії регіонів.

В даній постанові передбачено перелік найважливіших подій в громадсько-політичному житті України та ювілеїв видатних осіб, які цього року повинні відзначатися на загальнодержавному рівні, створення належних умов для організаційної підготовки до їх відзначення.

Після прийняття постанови вечірнє засідання ВР у четвер було закрито.

Відтак, згідно з постановою, цього року на державному рівні відзначатимуться, зокрема, такі ювілеї та пам’ятні дати, як 725 років з часу заснування м. Рівного (1283); 600 років з часу заснування м. Чернівці (1408); 360-річчя від дня битви (23.09.1648) поблизу Пилявців, у якій військо під проводом Б. Хмельницького розгромило польських шляхтичів; 350 років з часу підписання Гадяцького договору (16.09.1658); 300 років з часу проголошення столицею Гетьманської та Лівобережної України м. Глухова (06.11.1708); 240 років з часу початку на Правобережній Україні у травні 1768 р. народно-визвольного й антифеодального повстання, відомого під назвою Коліївщина; 225 років з часу заснування м. Севастополя (14.06.1783).

Цього року також пройдуть заходи до 70-х роковин Великого терору - масових політичних репресій 1937-1938 рр.

Крім того, на державному рівня святкуватимуть 75 років з часу заснування Національної спілки архітекторів України (1933); 70 років з часу заснування Національної спілки художників України (1938); 50 років з часу заснування Національної спілки журналістів України (1958); 50 років з часу заснування Національної спілки кінематографістів України (1958); 80 років з часу заснування Національної кіностудії художніх фільмів ім. Олександра Довженка (1928).