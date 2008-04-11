Львівська студентка, яка впала з каруселі, померла в лікарні

Харків. 11 квітня. УНІАН. 18-річна львівська студентка Ольга ЖАГАЛЮК, яка 8 квітня випала з каруселі у Харкові, цієї ночі померла в лікарні.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний лікар Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги Богдан ФЕДАК, лікарі дві доби боролися за життя Ольги, хоча отимані нею травми при падінні були надто серйозними.

«Травми були дуже тяжкі, лікарі зробили все, що могли», - сказав Б.ФЕДАК.

За його словами, Ольга померла 10 квітня о 23.30.

Б.ФЕДАК зазначив, що в лікарні Ользі ЖАГАЛЮК було зроблено три операції.

Як повідомляв УНІАН, після падінні з каруселі «Matrix» у парку ім. Горького О.ЖАГАЛЮК у вівторок, 8 квітня, о 22.18 у тяжкому стані була доправлена автомобілем «швидкої допомоги» до Харківської міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Протягом наступних днів стан дівчини був тяжким, і лікарі боролися за її життя.

За інформацією Центру зв’язків з громадськістю та пресою Харківського національного університету імені Василя Каразіна, куди на запрошення студентів фізичного факультету на святкування «Дня фізика» О.ЖАГАЛЮК прибула разом з групою студентів Львівського національного університету імені Івана Франка, причиною падіння Ольги було слабке кріплення на каруселі.

Внаслідок падіння Ольга отримала багато травм. За деякими повідомленнями місцевих видань, у неї, зокрема, стався струс мозку, перелом передпліччя, розрив печінки, травма тазостегнового суглобу.