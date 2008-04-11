Росії радять звикати до думки, що Україна вступить у НАТО

Харків. 11 квітня. УНІАН. У Росії повинні звикати з тим, що Україна незабаром вступить до НАТО.

Про це в коментарі УНІАН заявив радник-посланник Посольства України в РФ Леонід ОСАВОЛЮК.

На думку українського дипломата, останні вислови високих посадовців Росії щодо територіальної цілісності України не сприяють зміцненню традиційно дружніх і добросусідських відносин між нашими країнами.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, на зустрічі Ради Росія-НАТО 4 квітня в Бухаресті В.ПУТІН в розмові з Президентом США Джорджем БУШЕМ нібито дав зрозуміти, що у разі вступу в НАТО Україна може втратити цілісність.

Міністр закордонних справ Російській Федерації С.ЛАВРОВ 8 квітня в інтерв`ю радіо „Эхо Москви” фактично підтвердив інформацію, викладену напередодні в газеті „Коммерсантъ”. Крім того він додав: ”Ми робитимемо все, щоб не допустити прийняття України і Грузії в НАТО``.

10 квітня Міністерство закордонних справ України направило ноту МЗС РФ з проханням невідкладно надати роз`яснення російської сторони щодо висловлених позицій В.ПУТІНА і С.ЛАВРОВА щодо України.