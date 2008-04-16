У Харкові знесуть Пам’ятний знак воїнам УПА

Харків. 16 квітня. УНІАН. Сьогодні на сесії міськради депутати ухвалили рішення відмінити рішення міськради № 371 від 30.09.1992 року, яким була дана згода на встановлення пам`ятного знаку на честь 50-річчя Української Повстанської Армії в Молодіжному парку Харкова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі міськради, голосування проходило в поіменному режимі: «за» висловилися 80 депутатів, «проти» -3.

Рішення міськради обгрунтоване, зокрема, тим, що узгодження проекту і місця розміщення пам`ятного знаку, а також його експертизу не проведено, пам`ятний знак на земельній ділянці в Молодіжному парку встановлений самовільно, без дотримання вимог чинного законодавства. Крім того, самовільно встановлений пам`ятний знак не занесений у Державний реєстр нерухомих пам`ятників України і не може вважатися пам`ятником, відзначено в рішенні сесії, повідомили у прес-службі.

За повідомленням місцевих видань, свої заперечення проти такого рішення висловив керівник фракції «Наша Україна» Андрій РУДЕНКО. Він назвав це питання заполітизованим і закликав колег не йти на повідку у провокаторів та не створювати чергове вогнище напруги у Харкові. «Ці пам`ятники ставили наші батьки й діди, і я проти зносу будь-якого пам`ятника у Харкові», - сказав А.РУДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, протягом багатьох років поблизу Пам’ятного знаку воїнам УПА представники національно-демократичних сил традиційно проводили акції на честь вшанування воїнів УПА, жертв політичних репресій та проти злочинів тоталітарного режиму. В 2007 році восени на Свято Покрови тут сталися сутички, які були спровоковані, зокрема, представниками лівих сил та Партії регіонів.

Роком раніше Пам’ятний знак воїнам УПА був знесений невідомими вночі, відповідальність за що взяла на себе одна з російських організацій.

Харківська обласна рада новго скликання раніше звернулася до міської ради з проханням знести у Харкові пам’ятні знаки, які так чи інакше торкаються УПА, бандерівців тощо.