«Барабашове» могли підпалити - ОДА

Харків. 17 квітня. УНІАН. Однією з можливих причин пожежі на ринку біля станції метро «Академіка Барабашова», яка сталася 16 квітня, може бути людський чинник.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в офіційному повідомленні Харківської облдекржадміністрації, розміщеному на сайті ОДА.

Як повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Харківській області Ігор ЛУПАНДІН, причини спалаху, який призвів до пожежі площею 1600 квадратних метрів, будуть відомі не раніше, ніж за 10 днів.

За достовірною інформацією, зафіксованою ГУ МНС, повідомлення про пожежу на «в`єтнамському майданчику» за дитячим ринком надійшло у середу, 16 квітня, на диспетчерський пульт о 15 годин 47 хвилин. Локалізована пожежа була о 18-й годині.

Від моменту надходження дзвінка до прибуття підрозділів МНС і початку боротьби з вогнем пройшло 6 хвилин. У ліквідації вогню, якому була надана третя підвищена категорія складності, брали участь 10 машин МНС та 70 бойців. Жертв і постраждалих, за попередніми даними, немає.

Як відзначив І.ЛУПАНДІН, ніяких перешкод проїзду пожежних машин або діям рятувальників на території ринку не було. Підрозділи МНС і служба безпеки ринку діяли злагоджено і професійно.

Спочатку вогнем було охоплено приблизно 600 кв. м, але через особливість товарів, які зберігалися в торгових павільйонах – дитячі іграшки, косметика, біжутерія, і вітряну погоду вогонь швидко охопив територію площею понад 1,5 тис. кв. м.

Як відзначив помічник начальника ГУ МСЧ, загорання сталося після закінчення торгівлі, коли ані відвідувачів, ані більшості власників павільйонів у районі пожежі вже не було.

На місці пожежі працює слідчо-оперативна група, яка проводить опитування свідків, що знаходилися поблизу місця загорання, і проводить обстеження згорілих павільйонів для визначення безпосереднього епіцентру вогню і його розповсюдження. Достовірно відомо поки тільки те, що вогонь виник всередині приміщення.

У зв`язку з тим що територія, охоплена вогнем, знаходиться під лінією електропередач, на місце події виїжджали представники «Харківобленерго». Відразу після виникнення пожежі ЛЕП була відключена, йдеться у повідомленні.