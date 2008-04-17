Яценюк знову достроково закрив засідання ВР

Київ. 17 квітня. УНІАН. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради України закрито. Наступне розпочнеться завтра о 10.00.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи засідання, зазначив, що «ми знову зайшли в фазу надуманої політичної турбулентності, а іншими словами, можливо, і певного політичного фарсу».

За словами спікера, для того, щоб відновити роботу парламенту, «комусь треба знову зробити крок назад».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що треба або зняти питання про голосування за дострокові вибори у Харкові, «одначе коаліція категорично відмовляється це робити», або опозиція має дати можливість заслухати дане питання, але вона теж категорично відмовляється це робити.

«Мистецтва компромісу поки що не досягнуто», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, сьогодні керівники фракцій проведуть засідання для напрацювання пакету пропозицій, за допомогою яких можна було б досягти згоди «в частині голосування або не голосування”. При цьому він підкреслив, що «в тому числі і завдяки цій ситуації будь-які політичні афери у парламентській залі вже не пройшли, і це також є позитивом». «Це я все гекачепістам привіт передаю», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що сьогодні триватимуть консультації лідерів фракцій, і завтра о 9.30 керівники фракцій засідатимуть разом з головою ВР для пошуку компромісів. А.ЯЦЕНЮК нагадав, що наступні три тижні у Верховній Раді є не пленарними.

«Якщо за завтра пам’ять не прийде, то за наступні три тижні, сподіваюсь на те, що буде можливість розпочати роботу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що «в нас досвід виходу з криз є, давайте виходити з цієї кризи».

А.ЯЦЕНЮК також вибачився перед суддями, оскільки сьогодні мало розглядатись питання про обрання суддів, і вони вже були у Верховній Раді України. Він висловив сподівання, що вони працюють краще, ніж Верховна Рада України.