Сьомочкін не виключає замахів на інціаторів зняття Добкіна

Київ. 17 квітня. УНІАН. Лідер фракції БЮТ у Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН не виключає можливості замаху на депутатів, які ініціюють перевибори мера міста.

Про це С.СЬОМОЧКІН заявив журналістам на прес-конференції.

С.СЬОМОЧКІН попередив Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України про те, що провокації проти противників міської влади можуть продовжитись. «Ми не виключаємо продовження різних актів щодо осіб, які ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії і сьогодні в її рамках займаються перевіркою діяльності харківської міської влади», - заявив С.СЬОМОЧКІН.

Більше того, за словами одного з керівників концерну «АВЕК», може йтися вже й про загрозу життю. «Ми не виключаємо навіть фізичного знищення ряду депутатів, які ініціюють у Верховній Раді перевибори в місті Харкові», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

Він також заявив, що знайдено свідків події на ринку «Барабашово», які надають свідчення про підпал.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня шість магазинів площею близько 2000 кв. м згоріли на ТЦ «Барабашово». З вогнем боролися 18 пожежних машин. Пожежі було присвоєно найвищий третій ступінь складності. Загоряння було помічене вчасно, тому людських жертв і постраждалих немає.