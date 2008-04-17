Сьомочкін не виключає замахів на інціаторів зняття Добкіна
"Ми не виключаємо продовження різних актів щодо осіб, які ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії ... Ми не виключаємо навіть фізичного знищення ряду депутатів, які ініціюють у Верховній Раді перевибори в місті Харкові..."
Київ. 17 квітня. УНІАН. Лідер фракції БЮТ у Харківській міській раді Сергій СЬОМОЧКІН не виключає можливості замаху на депутатів, які ініціюють перевибори мера міста.
Про це С.СЬОМОЧКІН заявив журналістам на прес-конференції.
С.СЬОМОЧКІН попередив Міністерство внутрішніх справ, Генеральну прокуратуру і Службу безпеки України про те, що провокації проти противників міської влади можуть продовжитись. «Ми не виключаємо продовження різних актів щодо осіб, які ініціювали створення Тимчасової слідчої комісії і сьогодні в її рамках займаються перевіркою діяльності харківської міської влади», - заявив С.СЬОМОЧКІН.
Більше того, за словами одного з керівників концерну «АВЕК», може йтися вже й про загрозу життю. «Ми не виключаємо навіть фізичного знищення ряду депутатів, які ініціюють у Верховній Раді перевибори в місті Харкові», - сказав С.СЬОМОЧКІН.
Він також заявив, що знайдено свідків події на ринку «Барабашово», які надають свідчення про підпал.
Як повідомляв УНІАН, 16 квітня шість магазинів площею близько 2000 кв. м згоріли на ТЦ «Барабашово». З вогнем боролися 18 пожежних машин. Пожежі було присвоєно найвищий третій ступінь складності. Загоряння було помічене вчасно, тому людських жертв і постраждалих немає.