Харків відволікає від адекватного реагування на виклики Україні?

Харків. 22 квітня. УНІАН. Національна еліта неадекватно реагує на виклики, що стоять перед Україною та українцями.

Про це йдеться у коментарі до нинішніх подій в Україні шеф-редактора міжнародного журналу «Національна безпека України» Олександра ВАРЧЕНКА.

На думку експерта, чи не найголовнішими темами 2008 року до сьогодні були НАТО, вибори мерів Києва та Харкова, конфлікти у владній команді.

За його словами, «у масі тактичних кроків без належної уваги залишаються принципово важливі для національної безпеки держави стратегічні питання. По-перше, це – інфляційні процеси, які, можливо, стимулюють розвинуті економіки світу, але загрожують Україні. Відкритим також є питання енергетичної безпеки та енергоресурсів, зусиллями уряду лише відтерміноване до 2009 року. І, чи не найважливіше, принципова, на найвищому державному рівні, зміна тональності у стосунках Російської Федерації до України, в якій стають звичними шантаж і погрози, відверті територіальні претензії (до речі, Росія – один з гарантів безпеки позбавленої ядерної зброї України за Будапештським договором 1994 р.)».

«Для країни, що себе поважає, - зазначає О.ВАРЧЕНКО, - логічним є об’єднання зусиль влади та опозиції задля негайної і результативної відповіді загрозам такого рівня».

На його думку, спільна позиція у зазначених питаннях Президента, прем’єр-міністра, голови Верховної ради України, народних депутатів «може стати виразним свідченням державної мудрості та патріотизму еліти».