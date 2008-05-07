Сьогодні Ющенко відвідає Харків

Харків. 7 травня. УНІАН. Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, під час перебування у Харкові В.ЮЩЕНКО візьме участь у покладанні квітів до Меморіалу «Висота маршала Конєва» та відвідає музей «Харківщина у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Також увечері Президент буде присутнім у Харкові на фінальному матчі Кубка України з футболу між командами «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк).

Переможцеві цього матчу глава держави вручить Кубок України.