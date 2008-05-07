Турчинов підозрює 5 губернаторів у саботажі

Харків. 7 травня. УНІАН. Кабінет міністрів має намір заслуховувати звіти голів обласних державних адміністрацій, робота яких викликає питання в уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

Зокрема, він повідомив, що на наступному засіданні Кабінету міністрів планується заслухати доповіді губернаторів п`яти областей, в яких найгірша ситуація з погашенням заборгованості по зарплаті і спостерігається найбільше зростання цін.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що зростання цін особливо турбує уряд. У зв`язку з цим Держрезерв за дорученням Кабміну проводить товарні інтервенції. Зокрема, це стосується борошна, цукру і м`яса. У той же час О.ТУРЧИНОВ зазначив, що ресурси Держрезерву, заплановані для реалізації, в областях використовуються на 10-20%.

“Фактично можна сказати, що деякі регіони демонструють, що їм не потрібно ні дешевого борошна, ні дешевого цукру і м`яса. Ми розглядаємо це питання або як нездатність працювати керівників обладміністрацій, або як неприкритий саботаж. Саме тому викликатимуться керівники (ОДА – УНІАН)”, - пояснив О.ТУРЧИНОВ.

Він підкреслив, що уряд також дивують заяви Секретаріату Президента, “що вони заборонятимуть приїжджати на засідання Кабінету міністрів головам адміністрацій”. “Це, безперечно, порушення і конституційних вимог, і повноважень уряду. У той же час, коли в регіонах не поліпшується ситуація, і ми не бачимо в керівників областей бажання її покращувати, то стосовно цих голів адміністрацій Кабмін вноситиме пропозицію Президенту на звільнення”, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, в заяві заступника голови Секретаріату Президента України Романа БЕЗСМЕРТНОГО, поширеній 6 травня прес-службою Президента України, сказано, що службові відрядження керівників обласних державних адміністрацій уряд має погоджувати з Президентом.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ нагадав чиновникам, що 11 лютого цього року Президент України підписав Указ про впорядкування службових відряджень керівників місцевих держадміністрацій з метою зміцнення службової і виконавської дисципліни чиновників. Згідно з цим документом, всі виїзди голів Ради Міністрів АР Крим, ОДА, Київської і Севастопольської МДА за межі підлеглих їм територій необхідно погоджувати з главою держави. Заступник глави Секретаріату застеріг місцевих керівників від виїздів у службові відрядження, не узгоджені згідно з президентським указом. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ відзначив невідворотність дисциплінарного стягнення проти порушників аж до звільнення з посади. Р.БЕЗСМЕРТНИЙ повідомив, що офіційний лист з цього питання надісланий прем`єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО главою Секретаріату Президента Віктором БАЛОГОЮ.