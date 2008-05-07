Кубок України поїхав до Донецька
23:16, 07 травня 2008Харьків
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Гра, у якій п’ятьом футболістам було показано червоні картки, завершилася з рахунком 2:0 на користь Шахтаря...
У Харкові закінчився фінальний матч Кубка України з футболу між донецьким Шахтарем та київським Динамо.
Перемогу здобув Шахтар - 2:0 (Гладкий 44, Гай 78).
Таким чином, володарем Кубка України в сезоні 2007/2008 р. став "Шахтар" (Донецьк).
Матч проходив у тяжкій, напруженій, жорсткій боротьбі. Обидві команди неодноразово були близькі до успіху. П`ять гравців залишили поле з червоними картками.
Почесний трофей донетчанам на стадіоні "Металіст", де походила гра, вручив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.
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