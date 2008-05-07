Кубок України поїхав до Донецька

У Харкові закінчився фінальний матч Кубка України з футболу між донецьким Шахтарем та київським Динамо.

Перемогу здобув Шахтар - 2:0 (Гладкий 44, Гай 78).

Таким чином, володарем Кубка України в сезоні 2007/2008 р. став "Шахтар" (Донецьк).

Матч проходив у тяжкій, напруженій, жорсткій боротьбі. Обидві команди неодноразово були близькі до успіху. П`ять гравців залишили поле з червоними картками.

Почесний трофей донетчанам на стадіоні "Металіст", де походила гра, вручив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.