У Дубовому згоріли двоє людей

Харків. 10 травня. УНІАН. 8 травня в селі Дубове у приватному житловому будинку через порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електронагрівальних приладів виникла пожежа, внаслідок якої загинуло дві особи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовано відділенням Державної пожежної охорони МНС.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Харківській області.

Всього за добу в Україні зареєстровано 109 пожеж, на яких виявлено тіла 12 загиблих осіб.