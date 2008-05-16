18 травня в Україні день жалоби

Харків. 16 травня. УНІАН. 18 травня в Україні оголошене днем жалоби.

Як повідомляє сайт Харківьскої облдержадміністрації, у неділю, 18 травня, згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 року «Про заходи у зв’язку з 70-ми роковинами Великого терору – масових політичних репресій 1937 – 1938 років» в Україні відзначатиметься День пам`яті жертв політичних репресій.

Цього дня, за рекомендаціями Секретаріату Президента, будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.

Крім того, буде обмежено проведення розважальних заходів і спортивних змагань, повинні бути внесені зміни в програми радіо і телевізійних каналів.