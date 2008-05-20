Луценко знає про підготовку силового сценарію в Києві

Київ. 20 травня. УНІАН. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО, який сьогодні вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх обов’язків, не виключає, що за результатами виборів у Києві може виникнути фізичне протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

«Йде підготовка до ймовірного силового сценарію. Це основна причина, чому я повертаюсь до виконання обов’язків міністра внутрішніх справ», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

На уточнююче питання, на чому базується такий його вислів, він сказав, що існує певна інформація, однак озвучувати її не став. «Якби я знав про конкретні плани зриву виборів, я б їх точно зупинив протягом 24 годин», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши при цьому, що міліція готова до різного року подій.

Так, за його словами, з сьогоднішнього дня особовий склад столичної міліції переведено на посилений режим несення служби. Зокрема, посилено патрулювання у столиці місць масового скупчення громадян. Водночас Ю.ЛУЦЕНКО не виключає, що максимального політичного та агітаційного апогею політична напруженість може досягти у цю п’ятницю, 23 травня (вибори мають відбутися у неділю, 25 травня – УНІАН).

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, сьогодні різні політичні сили, які беруть участь у київських виборах, намагаються максимально створити напруженість у суспільстві, насамперед, столичному.

«Я думаю, що система ескалації політичної і фізичної вигідна усім політичним силам, які не набирають достатньо голосів на виборах», - сказав міністр, додавши водночас, що подібного він не спостерігає у політичній силі, яку очолює і яка бере участь у виборах до Київради («Наша Україна – Народна самооборона»).

У зв’язку з цим Ю.ЛУЦЕНКО закликав політичні сили «не випробовувати міліцію на міцність». При цьому він підкреслив, що «міліція буде негайно реагувати на порушення», які відбуватимуться, у тому числі і в день виборів.