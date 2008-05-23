НБУ встановив на 23 травня курс 4,85 грн. за долар

Харків. 23 травня. УНІАН. Національний банк України встановив на 23 травня офіційний курс гривні на рівні 4,85 гривні за долар, незважаючи на вимогу Ради НБУ повернути його в межі затвердженого раніше прогнозного коридору курсу на 2008 рік - 4,95-5,25.

«НБУ 23 травня 2008 року встановлює такі офіційні курси гривні до іноземних валют... 100 доларів США - 485,0», - повідомляється на сайті Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Рада НБУ наклала вето на ухвалене Правлінням Національного банку рішення щодо зміцнення офіційного курсу гривні. Про це повідомив голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Ради НБУ.

П.ПОРОШЕНКО уточнив, що, виходячи з рішення ради Нацбанку, в Україні станом на 22 травня діє офіційний курс на рівні 5,05 грн./дол.

Водночас він уточнив, що курс може бути змінено рішенням Правління НБУ в рамках чинного коридору 4,95-5,25 грн./дол., або курс зміниться в тому разі, якщо правління НБУ подолає вето двома третинами голосів.