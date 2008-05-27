Південна залізниця обновила поїзд Харків - Львів

Харків. 27 травня. УНІАН. 25 травня в 17.24 з Південного вокзалу Харкова відправився оновлений поїзд №111/112 Харків - Львів «Слобожанщина», до складу якого увійшли 11 вагонів, серед них 6 нових, отриманих від Тверського вагонобудівного заводу (Росія).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Південної залізниці.

Згідно з повідомленням, нові плацкартні вагони оснащені системою кондиціювання повітря. Також до складу поїзда увійшов новий спальний вагон і купейний вагон, призначений для перевезення пасажирів з обмеженими фізичними можливостями. Вагон має спеціальний підйомник, що працює в автоматичному та у ручному режимах і дозволяє піднімати людину в інвалідній колясці з будь-яких платформ. Його вантажопідйомність - до 300 кг. Вагон розрахований на 22 місця для звичайних пасажирів і купе для пасажира-інваліда й супровідної його особи. Також до їхніх послуг спеціально обладнані душ і туалет. Сидіння для людини з обмеженими фізичними можливостями може приймати будь-яке зручне положення, яке необхідне для пасажира.

Інші купейні вагони пройшли капітально-обновний ремонт в умовах українських вагоноремонтних заводів.

«Восени ми збираємося обновити другий і третій склади цього поїзда, - повідомив начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК. - Це будуть нові вагони Крюківського вагонобудівного заводу. Також ми плануємо обновити другий склад фірмового поїзду № 63/64 Харків - Київ».

Як повідомлялося раніше, Південна залізниця виконує програму поступового відновлення рухомого складу в рамках підготовки до проведення в Україні фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Цього року ПЗ планує одержати 27 нових вагонів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.