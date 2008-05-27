Чиновників посадять за браконьєрство?

Харків. 27 травня. УНІАН. Харківською міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Харківської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок, що спричинило тяжкі наслідки.

Про це повідомили кореспонлденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника відділу прокуратури Тетяну КОВАЛЬОВУ.

Встановлено, що ці посадовці у липні минулого року видали наказ про відкриття полювання на пернату дичину на території Балаклійського району без погодження пропускної спроможності угідь, чим порушили вимоги ст.27 Закону України «Про мисливське господарство та полювання». Внаслідок таких дій, за даними мисливського господарства, торік, починаючи з 11 серпня, незаконно добуто 768 птахів різних порід, тим самим інтересам державі заподіяно збитків у розмірі майже 200 тис. грн.

Крім того, 2 жовтня 2007 р. наказом голови президії обласної організації згаданого товариства було відкрито полювання на хутрового звіра без визначення та погодження пропускної спроможності угідь, чим також порушено вимоги Закон. За даними мисливського господарства, з 3 листопада до 7 грудня минулого року незаконно добуто 185 зайців-русаків. Інтересам держави заподіяно збитків у розмірі понад 90 тис. грн.

Ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України передбачає в цьому випадку міру покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. У справі ведеться розслідування, повідомили у прес-службі.