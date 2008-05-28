В Україні суттєво подорожчає пиво

Харків. 28 травня. УНІАН. В Україні ціни на пиво можуть зрости на 20-35% через подорожчання сировини та енергоресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор ЗАТ «Укрпиво» Галина КОРЕНЬКОВА.

За її словами, цього року суттєво зросли ціни на солод, хмелепродукцію та інші складники, крім того, подорожчали енергоносії, тому виробники змушені підвищувати ціни на продукцію.

«Я думаю, що наші підприємства повинні переглянути цінову політику на поточний рік. Мінімум підвищення може становити 20%, хоча ціна може вирости й до 35%», – сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Вона також зазначила, що на сьогодні експортоване українське пиво набагато дешевше, аніж імпортоване, тобто українські виробники працюють у нерівних умовах і повинні, на її думку, підвищити ціни. «Ми намагаємося зараз вирівняти ціни», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Вона додала, що торік Росія запровадила індикативні ціни для українського пива, а Білорусь - додатковий податок у розмірі 15%, тоді як на пиво з інших країн цей податок становить 5%.

Крім того, за словами Г.КОРЕНЬКОВОЇ, вступ України до СОТ дав поштовх зростанню імпорту пива в Україну. Так, за чотири місяці поточного року імпорт пива до України зріс більш як удвічі. «Імпорт набирає обертів, і ми вважаємо, що вступ України до СОТ матиме негативні наслідки для нашого балансу, в сенсі того, що імпорт ростиме», - сказала Г.КОРЕНЬКОВА.

Вона додала, що за підсумками 2007 року середня рентабельність виробництва пива в Україні становить 8%, а кілька років тому цей показник становив 15%.

Довідка УНІАН. Підприємства України 2007 року збільшили виробництво пива на 18%, порівняно з 2006 роком - до 316 млн. дал.