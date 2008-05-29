Гривня повернеться до 5,05-5,1 грн./дол.

Харків. 29 травня. УНІАН. Курс гривні до долара до кінця року повернеться на позицію 5,05-5,1 грн./дол.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив провідний аналітик Інформаційно-аналітичного центру ”Форекс Клуб” Олексій ПАЛІЙ.

”Ми бачимо, що, в принципі, все йде до того, що до кінця року курс, який був нам звичний з весни 2005 року, повернеться в той же діапазон 5,05-5,10 грн. за американський долар. Є всі передумови, враховуючи негативний вплив зміцнення гривні плюс світові тенденції”, - сказав О.ПАЛІЙ.

Експерт зазначив, що ревальвація гривні за нинішньої ситуації несе більше негативу для української економіки, ніж очікуваний позитивний ефект від зміцнення національної валюти.

Національний банк України провів ревальвацію гривні по відношенню до долара за ситуації, коли почалося зростання курсу національної валюти на світовому ринку. Із середини квітня до середини травня євро проти долара став дешевше на 4%. Порівняно з іншими валютами, американський долар зріс ще більше, проте НБУ знизив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 4%.

”Відповідно, тим, у кого залишилися долари, ми радимо не позбавлятися поки що від них, тим паче за низькою ціною”, - констатував О.ПАЛІЙ. При цьому він не чекає значного зміцнення долара США до єдиної європейської валюти.

Довідка УНІАН. З 22 травня НБУ зміцнив офіційний курс гривні з 5,05 грн./дол. до 4,85 грн./дол.