Харків визначив логотип до Євро-2012

Харків. 29 травня. УНІАН. Робота студентки Державної академії дизайну і мистецтв Євгенії Раїної посіла перше місце на конкурсі логотипів Харкова для підготовки і проведення в Україні фінальної частини ЧЄ 2012 року з футболу.

Про це повідомив заступник директора Департаменту з питань підготовки і проведення фінального турніру чемпіонату Європи 2012 року і спорту - начальник управління з організації Євро-2012 Володимир Громов. Друге і третє місця журі присудило Артему Паші та Ксенії Мельничук, відповідно.

За умов конкурсу, логотип не повинен був повторювати символіку «Євро 2012» і бути унікальним символом нашого міста під час проведення чемпіонату. Як повідомив Володимир Громов, щоб уникнути асоціацій з логотипами інших спортивних змагань, були проаналізовані відповідні матеріали з 1932 року.

Для участі в конкурсі запрошувалися юридичні і фізичні особи, що працюють в області дизайну. Всього надійшло 134 роботи. Дзеркальний струмінь – одне з «семи див» Харкова – головний елемент не тільки логотипів-переможців, але і багатьох інших, які не зайняли призові місця.

Конкурс проводився на умовах добродійності, роботи не рецензуються і не повертаються учасникам.

Робота переможця після узгодження з експертами УЄФА переходить у власність територіальної громади міста Харкова, в особі управління з підготовки та проведення Євро – 2012, підкреслив учасник прес-конференції.

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