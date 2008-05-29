Добкін розраховує на Полтаву

Харків. 29 травня. УНІАН. Полтава зможе збільшити шанси на проведення у Харкові матчів Євро 2012.

У цьому переконаний міський голова, про що він і заявив у коментарі журналістам напередодні зустрічі з полтавчанами, повідомляє сайт міськради.

«Ми ухвалили рішення використовувати можливості міста Полтави для того, щоб збільшити шанси Харкова на проведення матчів Євро 2012. Полтава знаходиться в тій зоні, яку УЄФА визначило як зону можливого доступу та використання для тих міст, які претендують на проведення матчів. Півторагодинна дорога на машині дозволяє нам розраховувати на полтавські готелі і додаткову можливість полтавського аеропорту, не для прийняття, а для надання додаткових місц стоянки для чартерних літаків. Все, що може дати Полтава, буде задіяне на користь Харкова, а Полтава за рахунок спільної з нами роботи отримає частинку Євро на свою територію. Гадаю, що ідея добра і, напевно, інші міста теж підуть за нашим прикладом», - сказав Михайло Добкін.